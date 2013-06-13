[ Video ] Nació un gatito con dos caras
Este felino acaba de nacer en Oregón, EE.UU. y su dueña lo enseña todavía asombrada.
“Los niños lo encontraron esta mañana”, dijo. “Vinieron y me dijeron: hay un gato con dos caras”.
El peculiar gatito nació con una cabeza y dos caras y su madre lo rechazó al nacer.
