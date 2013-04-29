[ Video ] La historia de las siamesas unidas por el cuello( Thot )

Estas hermanas se conocen a tal punto que frecuentemente dicen lo mismo o a veces finalizan la idea de la otra. Ambas tratan de ayudarse y de entenderse respecto de los aspectos de sus vidas.

















En términos de sus organismos, Abby y Brittany tienen dos juegos de pulmones, dos corazones, dos estómagos, un hígado, un intestino largo y un sólo sistema reproductor y ellas aprendieron desde niñas a tener que coordinar sus cuerpos.









Por un lado Abby, controla la mano derecha, mientras que Brittany lo hace con la extremidad izquierda.









Con el paso de los años, han aprendido a llegar a acuerdos en todo orden de cosas. Y es que la impactante historia ha dado la vuelta al mundo, a pesar de que ellas sólo buscan llevar una vida normal.