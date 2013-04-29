6AM W6AM W

Tendencias

[ Video ] La historia de las siamesas unidas por el cuello

La impactante historia presenta la vida de Abby y Brittany Hensel, siamesas que viven en Minnesota, EE.UU.

[ Video ] La historia de las siamesas unidas por el cuello

[ Video ] La historia de las siamesas unidas por el cuello(Thot)

Estas hermanas se conocen a tal punto que frecuentemente dicen lo mismo o a veces finalizan la idea de la otra. Ambas tratan de ayudarse y de entenderse respecto de los aspectos de sus vidas.





En términos de sus organismos, Abby y Brittany tienen dos juegos de pulmones, dos corazones, dos estómagos, un hígado, un intestino largo y un sólo sistema reproductor y ellas aprendieron desde niñas a tener que coordinar sus cuerpos.



Por un lado Abby, controla la mano derecha, mientras que Brittany lo hace con la extremidad izquierda.



Con el paso de los años, han aprendido a llegar a acuerdos en todo orden de cosas. Y es que la impactante historia ha dado la vuelta al mundo, a pesar de que ellas sólo buscan llevar una vida normal.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad