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17 jun 2026 Actualizado 16:49

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Ejército advierte que extorsión de ‘Calarcá’ persiste pese a golpes militares en Caquetá

El comandante de la Sexta División explicó que estas presiones se estarían presentando en municipios como La Montañita, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, especialmente en zonas rurales.

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En diálogo con Caracol Radio el comandante de la Sexta División del Ejército, general Edilberto Cortés, advirtió que las estructuras de alias ‘Calarcá’ mantienen presiones extorsivas contra pobladores del Caquetá, pese a las capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares contra integrantes de esos grupos armados.

De acuerdo con el oficial, las estructuras ‘Raúl Reyes’ y ‘Rodrigo Cadete’ han venido citando a comerciantes, ganaderos y propietarios de locales en diferentes zonas del departamento para cobrar extorsiones.

Es una realidad que las estructuras de Calarcá, particularmente la ‘Raúl Reyes’ y la ‘Rodrigo Cadete’, dos estructuras que delinquen en el departamento de Caquetá, han venido citando a pobladores de la región a sitios para cobrar vacunas”, aseguró el general Cortés.

El comandante de la Sexta División explicó que estas presiones se estarían presentando en municipios como La Montañita, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, especialmente en zonas rurales.

“De todo tipo, hay comerciantes, hay dueños acá, hay algunos locales acá en el sector, ganaderos. Estamos hablando de Montañita, estamos hablando de Cartagena del Chairá, estamos hablando de San Vicente del Caguán, la zona rural”, señaló.

El general Cortés aseguró que, aunque la fuerza pública captura o da de baja a integrantes de estas estructuras, la extorsión se mantiene porque otros miembros asumen esos roles criminales.

“Desafortunadamente, esto es un flagelo que siempre encuentra un reemplazo. Entonces, capturamos o damos de baja en desarrollo de operaciones militares algunos sujetos de esas estructuras y nuevamente viene una persona que recoge esa posta de hacer mal a la sociedad aquí en el departamento de Caquetá”, afirmó.

Escuche la entrevista aquí:

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