Director de la UIAF revela las pruebas de “entramado criminal” en salud: ¿A qué EPS involucra?

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la denuncia que interpondrá en la Fiscalía contra 160 personas y empresas que harían parte de un “entramado criminal” para “desfalcar los recursos de la salud”.

El funcionario explicó que esta entidad se “activa ante la corrupción”, así coo se activa con otros 68 delitos.

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“En este caso, en particular, se generaron algunas alertas por reportes de operaciones sospechosas que nos permitieron ahondar en una investigación que ya se venía adelantando, pero que no estaba generando los resultados que se esperaba”, explicó.

En concreto, habló de tres asuntos que los llevaron a interponer la denuncia: “una indebida integración vertical de facto en un entramado corporativo que permitió canalizar de manera irregular recursos del sistema de salud hacia IPS y estas IPS hacia cuentas en el extranjero”.

“En esas cuentas, hacia el extranjero, logramos identificar patrimonios significativos”, aseveró, incluyendo activos como dinero y edificios, por lo que rastrean millonarios recursos que no saben cómo llegaron a cuentas en Estados Unidos y en Europa.

Otro de los elementos, afirmó, “son los vínculos empresariales que que se identifican con sus beneficiarios finales con las IPS y con otras empresas con actividades comerciales distintas a la prestación de servicios en el sistema de seguridad social en salud, y donde, a través de la facturación electrónica, damos cuenta de cómo se pudo haber configurado como unas especie de membresía en las que tú me aportas a un fideicomiso un recurso x, y yo te garantizo, de una u otra manera, contratación futura con los servicios que la EPS garantiza para sus usuarios”.

Aunque no mencionó a cuál EPS se refiere que está involucrada y atiende a 3,5 millones de afiliados, señaló que el presidente Gustavo Petro mencionó a dos EPS.

A las EPS que se refiere Mejía, que han sido mencionadas por el Presidente, son Keralty y Coosalud.

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Mejía, finalmente, defendió que estuvieran investigando esto y señalando presuntos delitos que harían parte de esta red criminal, como lavado de activos. “Nosotros lo que hicimos fue avanzar, ir un poco más allá de un informe técnico, que es muy denso, y comenzar a analizar también desde el punto de vista jurídico en qué posibles delitos, por eso hablamos de posible todo de presuntos, de qué posibles delitos se pudieron estar ahí configurando en los análisis que nosotros hacemos”.

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