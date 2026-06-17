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¿Por qué no están habilitados los puestos? cuestionan jornada única de votación en Barbados

En diferentes lugares del mundo, desde el pasado 15 de junio, millones de colombianos han ejercido su derecho al voto en el marco de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Los nacionales que se encuentran en el exterior tienen una semana completa para poder acercarse a sus puestos de votación.

Por lo anterior, colombianos en Barbados han mostrado su inconformidad tras recibir un correo donde fueron notificados sobre una jornada única de votación: el 21 de junio.

Elizabeth Taylor, la embajadora de Colombia en Barbados, dijo en 6AM W que Barbados es “un puesto adscrito al puesto principal de votación de Trinidad y Tobago”.

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Según explicó, “en ningún lugar del mundo, ningún puesto de votación adscrito está habilitado desde el lunes”.

La embajadora aclaró que los ciudadanos que se encuentren en el censo electoral pueden acudir al puesto principal en Trinidad y Tobago a lo largo de esta semana, sin ningún inconveniente.

“Una de las principales razones es para facilitar el desplazamiento de los colombianos que se puedan encontrar en lugares distantes”, mencionó.

Escuche la entrevista completa aquí: