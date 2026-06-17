Amenazas contra el gobernador del Caquetá y su familia generan preocupación en la región

Neiva

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que las amenazas en su contra por parte de las disidencias armadas ya no solo lo afectan a él, sino también a su núcleo familiar. Según explicó, su esposa ha recibido intimidaciones en las que le advierten que atentarán contra su vida y que les quitarán todos sus bienes. La situación ha encendido las alarmas en el departamento.

Ruiz recordó que las presiones contra su familia comenzaron en julio del año pasado, debido a las posiciones que ha asumido en defensa del territorio caqueteño y en rechazo a los grupos armados ilegales. Aseguró que informó oportunamente al Ministerio de Defensa sobre estos hechos mediante comunicaciones escritas y mensajes. Sin embargo, señaló que las advertencias no fueron atendidas de manera efectiva.

Luis Francisco Ruiz, gobernador de Caquetá, afirmo que “el mandatario afirmó que, en agosto de 2025, hombres armados instalaron dos explosivos en una finca heredada por la familia de su esposa, destruyendo por completo la vivienda y robando el ganado que representaba el trabajo de toda una vida. Indicó que, hasta la fecha, no ha recibido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades judiciales, policiales ni militares frente a estos hechos”.

Además, denunció que las extorsiones de las disidencias se han convertido en una práctica generalizada en el Caquetá. Según el gobernador, comerciantes, empresarios, ganaderos y contratistas son citados en distintos puntos hasta ser llevados ante los cabecillas, quienes les imponen cuotas económicas. También aseguró que la población viene siendo carnetizada y presionada con fines de control territorial y político, situación que, según advirtió, mantiene en estado de indefensión a gran parte de los habitantes del departamento.

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