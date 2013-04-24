[ Video ] Esteman estrena “De Otro Planeta”, su nuevo sencillo
Este es el tercer sencillo de su álbum debut 1er Acto, el cual se estrena con su video oficial.
Este es el tercer sencillo de su álbum 1er Acto, el cual se estrena con su video oficial.
Grabado en Honda (Tolima) bajo la dirección de Christian Schmit Rincón, el video vuelve a mostrar el estilo del músico bogotano.
Este es el nuevo video de Esteman:
Grabado en Honda (Tolima) bajo la dirección de Christian Schmit Rincón, el video vuelve a mostrar el estilo del músico bogotano.
Este es el nuevo video de Esteman: