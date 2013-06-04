[ Video ] Asombroso "ovni delfín" es avistado en Perú

El ovni con forma de "delfín" fue visto en Perú.( Thot )

Un vídeo grabado por una cámara de la cadena peruana, muestra el avistamiento del objeto no identificado con una forma muy "particular".









"Pensábamos que estábamos grabando un conjunto de globos,

que es lo que parecía, pero no era así", dijo Christian Ubillús, quien grabó diez minutos ininterrumpidos de este extraño objeto.

















Según los expertos, esta figura que adopta formas variables guarda relación con los denominados EBANI

(entidades biológicas aéreas no identificadas),

que han aparecido con mayor frecuencia en México.









El año 2013 ha estado marcado por múltiples avistamientos de estos objetos voladores no identificados a los que rodea un gran misterio.





Perú es el tercer país del mundo con mayor número de avistamientos

, después de EE.UU. y México.