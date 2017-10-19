Universidad Autónoma del Caribe vuelve a incumplirles a sus empleados

Continúan los incumplimientos en materia de pagos en la Universidad Autónoma del Caribe. Esta vez sucedió luego de una reunión convocada por el rector Ramsés Vargas, en la que prometió a los profesores pagarles el 18 de octubre el mes de agosto. Sin embargo, la promesa no se cumplió.

Ayer, 18 de octubre, varios profesores manifestaron su enojo porque el dinero aún no aparecía en sus cuentas. Incluso cabe destacar que a algunos educadores, hasta la fecha, la Universidad les adeuda desde el mes de agosto y por esa razón planeaba pagarles el mes de septiembre a principios de noviembre, y el mes de octubre en diciembre.

Sumado a la falta de pago, está el problema para acceder a los servicios de salud para los empleados, ya que no han podido ser atendidos en sus EPS porque la universidad también presenta incumplimientos en los pagos de la seguridad social.

Además, también se registran problemas con los créditos que han adquirido los empleados con los bancos en los que la universidad consigna los dineros de los sueldos.

Ante esto, los empleados denunciaron que las entidades bancarias reportan no haber podido debitar los dineros de las cuentas para pagar los créditos que fueron adquiridos, porque los saldos están en cero.