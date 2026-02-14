Tres muertos y un herido dejó ataque armado en Tarazá, Antioquia

El alcalde (e) de Tarazá, Antioquia, Ferney Álvarez confirmó un ataque armado que dejó tres personas muertas y una gravemente herida en zona urbana de ese municipio del bajo cauca antioqueño.

Según el reporte de las autoridades el hecho ocurrió en el barrio Las Palmas, parte alta de ese municipio y hasta allí llegaron hombres fuertemente armados.

Las víctimas fueron identificadas como Deibinson Jaramillo, de 17 años; Jhon Cuello, de 18 años y Brayan Duvan Tapias.

Le puede interesar: Solamente los mezquinos pueden apostarle al fracaso de la vacunación masiva: Iván Duque

Aún se desconoce qué grupo ilegal cometió este ataque armado ya que en este territorio hay una confrontación entre el Clan del Golfo y los Caparros.

Los mismos vecinos fueron los que hicieron la denuncia a las autoridades que de inmediato llegaron al lugar a hacer la inspección a los cadáveres y trasladaron al herido al hospital de Tarazá.