Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 10:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Tres muertos y un herido dejó ataque armado en Tarazá, Antioquia

Las autoridades buscan a los responsables de esta masacre.

Tarazá, Antioquia. Foto: Cortesía(Thot)

Tarazá, Antioquia. Foto: Cortesía

Caracol Radio

El alcalde (e) de Tarazá, Antioquia, Ferney Álvarez confirmó un ataque armado que dejó tres personas muertas y una gravemente herida en zona urbana de ese municipio del bajo cauca antioqueño.

Según el reporte de las autoridades el hecho ocurrió en el barrio Las Palmas, parte alta de ese municipio y hasta allí llegaron hombres fuertemente armados.

Las víctimas fueron identificadas como Deibinson Jaramillo, de 17 años; Jhon Cuello, de 18 años y Brayan Duvan Tapias.

Aún se desconoce qué grupo ilegal cometió este ataque armado ya que en este territorio hay una confrontación entre el Clan del Golfo y los Caparros.

Los mismos vecinos fueron los que hicieron la denuncia a las autoridades que de inmediato llegaron al lugar a hacer la inspección a los cadáveres y trasladaron al herido al hospital de Tarazá.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir