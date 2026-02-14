Sicarios asesinaron a un excombatiente de las Farc en el Cauca

Sicarios acabaron con la vida de Rafael Alberto Polindara Sotelo, excombatiente de las Farc. Foto: Getty Images( Thot )

Sicarios acabaron con la vida de Rafael Alberto Polindara Sotelo, excombatiente de las Farc, asesinado en la vereda La Laguna del municipio de El Tambo, Cauca.

Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno departamental, informó que el ciudadano fue atacado cuando se encontraba realizando trabajos en su finca, hasta donde llegaron los hombres armados.

“Su nombre aparece en los listados de personas que quisieron vincularse al proceso de paz y en la actualidad estaba en el proceso de reincorporación”, apuntó Cifuentes.

El funcionario municipal dejó claro que hasta el momento se desconocen las móviles de este crimen e instó a las autoridades para que de manera rápida se pueda esclarecer y dar con el paradero de los responsables.