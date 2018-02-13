6AM W6AM W

Medellín

Se normaliza operación de Línea A del Metro de Medellín tras tres horas de falla técnica

El servicio solo se estaba prestando entre las estaciones La Estrella y Prado, en ambos sentidos.

El Metro de Medellín confirmó que fueron superadas las fallas técnicas que registró el Sistema de Transporte Masivo. Foto: Colprensa

El Metro de Medellín confirmó que fueron superadas las fallas técnicas que registró el Sistema de Transporte Masivo, hacia las 5:45 a.m. de este martes 13 de febrero, entre las estaciones Tricentenario y Caribe, debido a una novedad técnica en un tren.

Esta situación, obligó a que el servicio se prestara únicamente entre las estaciones La Estrella y Prado, en ambos sentidos, por un periodo cercano a las tres horas, lo que generó grandes congestiones en las terminales que estaban operando.

Así mismo, la ciudadanía denunció a través de las redes sociales que se registraron dificultades para acceder a los buses urbanos y al servicio de transporte público en general, por la gran afluencia de usuarios que no pudo acceder a las estaciones cerradas.

