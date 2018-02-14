Se normaliza operación comercial del metro de Medellín entre Niquía y La Estrella

Se normaliza la operación comercial del metro entre las estaciones Niquía y La Estrella. Foto: Colprensa( Thot )

Luego de 15 horas continuas de trabajo, personal del Metro de Medellín logró corregir el daño presentado en una catenaria, con la caída del cable de alimentación de energía, que conllevó a que los trenes perdieran la energía de tracción en el sur del Valle de Aburrá, afectando en un principio el servicio en 10 estaciones de la Línea A.

En estos momentos, la operación comercial fue restablecida en ambos sentidos, entre las estaciones Niquía y La Estrella. Así mismo, se normaliza el servicio de las rutas integradas al sistema masivo de transporte, por lo cual se acaba la libertad de rutas en el Valle de Aburrá.

Aún se desconocen las causas de esta falla que ha afectado a más de 200 mil usuarios. Pero, el gerente del metro, Tomás Elejalde, confirmó que en un principio se descartan fallas en el mantenimiento y/o desprendimientos de elementos en la zona, al igual que inconvenientes en la sección de acceso de la estación Poblado que está en ampliación.

Por ahora, solo resta verificar la acumulación mecánica de daños en los aisladores de porcelana, que no son visibles en las inspecciones nocturnas, diarias, que le adelantan al sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá.

En el transcurso del día, se revisará qué fue lo sucedido y si corresponde a causas externas. Por el momento, el Gerente del Metro, les ofreció excusas a los usuarios por los inconvenientes presentados y agradeció su comprensión.

Es importante tener presente que en Medellín regirá con total normalidad la medida de Pico y Placa, debido a que la contingencia ya fue superada.