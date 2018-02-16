Restablecen el servicio del Metro de Medellín luego de segunda por catenaria

Luego de que 6 estaciones del Metro de Medellín permanecieron cerradas por más de una hora, este viernes 16 de febrero, desde el Sistema Masivo de Transporte acaban de confirmar que se restablece la operación comercial en toda la Línea A.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmó que se trató del mismo daño ocurrido el martes pasado. Este estaría relacionado con una guaya que se soltó, afectando la catenaria y por ende la transmisión de energía a los trenes.

En estos momentos queda el equipo de ingenieros y técnicos en la zona, para atender cualquier eventualidad que se llegue a presentar. Así mismo, avanzar en la investigación de que ocurrió con la catenaria, “pues no es normal que se tenga este tipo de interrupciones que no pueden ocurrir”. Esta noche, se revisará al detalle, qué ocurrió en ese punto.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, finalmente explicó que se adelantarán las investigaciones pertinentes, de igual forma que no se tiene conocimiento si estas fallas corresponderían a algún tipo de saboteo, por ello le ofreció excusas al 1’200.000 usuarios que se movilizan a diarios y se ven afectados con estas suspensiones del servicio.