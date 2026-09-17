Recusan a jueza que lleva el caso de cinco funcionarios del CTI investigados. Foto: Getty Images( Thot )

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Conforme a la sentencia de segunda instancia allegada a este medio de comunicación radicado 110016000000201701716 del 18 de noviembre de 2018, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería-Sala Penal- Segunda de Decisión, resolvió declarar extinguida la acción penal en contra del señor ORLANDO LEONEL MÁRQUEZ BENÍTEZ en los siguientes términos:

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER al doctor ORLANDO LEONEL MÁRQUEZ BENITEZ, de las conductas punibles de PREVARICATO POR OMISIÓN AGRAVADO, FALSEDAD IIDEOLOGÍCA EN DOCUMENTO PÚBLICO Y TRAFICO, FABRICACIÓN, O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

En medio de la audiencia de acusación realizada este 18 de julio, en Montería, en contra de cinco funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), investigados por la desaparición de un cargamento de cocaína incautado a narcotraficantes en el municipio de Lorica, en año 2015, el fiscal del caso recusó a la jueza del proceso Carmen Cecilia Arrieta, de quien señaló ya había conocido de estos hechos.

El abogado defensor, Marlon Moreno, en diálogo con La W Radio sostuvo que se opusieron a los requerimientos del fiscal.

“Nosotros iniciamos la acusación en marzo de este año y había quedado aplazada por solicitud de la Fiscalía y la reanudamos este 18 de julio. El fiscal del caso recusó a la juez porque ella le precluyó la investigación a un funcionario de la Fiscalía que estaba involucrado en los mismos hechos. De acuerdo con el fiscal, estaría impedida porque ya había conocido del proceso. Nosotros como defensa nos opusimos, la juez negó esa recusación y le precluyó la investigación a un funcionario de la Fiscalía que estaba involucrado en los mismos hechos”, señaló el abogado.

Ante lo expuesto, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que finalmente resuelva este trámite.

Los procesados actualmente gozan de libertad y continúan vinculados a la Fiscalía. Se trata de Andrés Carlos Almanza Guzmán, Wilson Alfredo Pacito Mora, Jair Isaac Issa Monterroza, Jesús María Garcés González y César Augusto Cuellar Ramírez.

Los presuntos delitos por los cuales se les procesa son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.

Cabe recordar que por estos mismos hechos también es investigado el fiscal Orlando Márquez, quien también fue capturado con las personas antes mencionadas en mayo del 2017.

El proceso del fiscal Márquez se encuentra en la Sala Penal del Tribunal de Montería y va en audiencia preparatoria la cual tendrá continuidad en el mes de octubre del presente año.