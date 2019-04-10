¿Qué hará la minga después de que el presidente no se reuniera con ellos?
El vocero de la Cric, José Pete afirmó que están abiertos al diálogo con el presidente de la República, resaltando que en su próxima reunión habrán muchos más indígenas.
¿Qué hará la minga después de que el presidente no se reuniera con ellos?
08:41
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El vocero de la Cric también presentó su inconformidad por los supuestos peligros que había hacia el presidente y afirmó que quieren estigmatizar a la minga.. Foto:
El consejero del Cric, José Pete explicó en La W qué pasará después de que el presidente no se reuniera con los indígenas en la plaza.
Le puede interesar: Presidente no se reunió con indígenas en el Cauca y pidió no politizar el diálogo
De acuerdo con Pete, “lo que quieren es estigmatizar a la minga, como siempre lo han hecho” y agregó “queremos que nos muestren las llamadas que dicen que recibieron, el comisionado dice que hay árboles, es verdad, pero no significa que hayan cosas dentro de ellos” afirmó.
Lea también: El fiscal no hizo nada negativo, tan solo buscó la protección del presidente: Ceballos
También explicó que la Minga son todos los indígenas y no unos cuantos, por lo que no se podían dividir.
“En el momento no hay bloqueo en la vía, pero la Minga continúa” finalizó.