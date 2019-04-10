El vocero de la Cric también presentó su inconformidad por los supuestos peligros que había hacia el presidente y afirmó que quieren estigmatizar a la minga.. Foto:

¿Qué hará la minga después de que el presidente no se reuniera con ellos?

El consejero del Cric, José Pete explicó en La W qué pasará después de que el presidente no se reuniera con los indígenas en la plaza.

De acuerdo con Pete, “lo que quieren es estigmatizar a la minga, como siempre lo han hecho” y agregó “queremos que nos muestren las llamadas que dicen que recibieron, el comisionado dice que hay árboles, es verdad, pero no significa que hayan cosas dentro de ellos” afirmó.

También explicó que la Minga son todos los indígenas y no unos cuantos, por lo que no se podían dividir.

“En el momento no hay bloqueo en la vía, pero la Minga continúa” finalizó.