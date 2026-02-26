Grupo Aval reportó una utilidad neta en el 2025 de $1,7 billones.

El Grupo Aval entregó un balance positivo de sus actividades al cierre del 2025, con una utilidad neta de 1.72 billones.

La presidenta del Grupo, María Lorena Gutiérrez manifestó que en materia de la cartera bruta ascendió a los $ 191 billones y unos depósitos del orden de $ 207 billones.

En su informe, el Grupo destacó avances estratégicos como la fusión de las fiduciarias en una sola entidad, Aval Fiduciaria, posicionándose cómo la sociedad fiduciaria más grande del país por activos administrados; el acuerdo para adquirir el negocio de banca minorista de Banco Itaú en Colombia; el acuerdo para desinvertir el banco panameño MFG; y las transacciones completadas por Corficolombiana para fortalecer su negocio en el corto plazo.

Por su parte, Corfi avanzó en la rotación de portafolio, en la reducción de su apalancamiento, y la adquisición del 51% de Sencia, concesionario de la asociación público-privada a 29 años responsable de la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo Nemesio Camacho El Campin en Bogotá.

Entre tanto, el sector de energía y gas, Promigas, filial de Corficolombiana, firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la plataforma de generación de energía renovable de Zelestra, reforzando su transformación hacia una plataforma multienergética con operaciones en Colombia, Chile y Perú.

“Los resultados de 2025 reflejan una organización que actúa con disciplina y visión de largo plazo. En un entorno desafiante y volátil, tanto a nivel local como global, el Grupo demostró su capacidad de seguir creciendo y fortaleciendo su desempeño. De cara a 2026, anticipamos un año retador marcado por la volatilidad política y electoral. Continuaremos enfocados en fortalecer nuestro negocio central, impulsar la innovación, capturar eficiencias a través de servicios compartidos e integración tecnológica, y consolidar una cultura corporativa unificada centrada en el cliente”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.

En materia de sostenibilidad, el Grupo invirtió, en 2025, más de COP 70.000 millones en programas sociales que beneficiaron a 2 millones de personas mediante proyectos de infraestructura comunitaria, educación e investigación, desarrollo socioeconómico y promoción de cultura, arte y deporte.

Aval alcanzó un puntaje histórico de 81 sobre 100 e ingresó al S&P Sustainability Yearbook 2026 y en MSCI mejoró su calificación a BBB.

En finanzas sostenibles, la cartera llegó a COP 44,9 billones, con COP 36,2 billones en cartera social y COP 8,7 billones en cartera verde. Banco de Bogotá financió a más de 17.450 cafeteros y 81 proyectos certificados bajo estándares de construcción sostenible. Banco de Occidente apoyó proyectos renovables con 21,1 GWh de capacidad potencial y financió más de 1.023 vehículos híbridos y eléctricos. Banco Popular consolidó su liderazgo en la economía plateada con cerca de COP 10 billones en cartera y más de 476.000 clientes senior.