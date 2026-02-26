El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Andrés Sánchez, candidato a la Cámara que propone aumentar entre 500 y 1000 policías al año

El candidato a la Cámara por Bogotá, Andrés Sánchez, aseguró en entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, que una de sus principales banderas en el Congreso será reforzar el pie de fuerza en la capital del país.

El candidato Sánchez, número 118 en la lista de Cambio Radical, afirmó que actualmente Bogotá enfrenta un déficit cercano a ocho mil policías. Según explicó: “la ciudad cuenta con aproximadamente 15.700 uniformados, cuando debería tener al menos 24.000 para atender las necesidades de seguridad”.

“La gente está cansada de no poder sacar un celular en la calle o viajar tranquila en TransMilenio”, señaló el candidato.

Reforzar la fuerza pública con 500 y 1000 policías al año

El objetivo del candidato es aumentar progresivamente el número de uniformados entre 500 y 1.000 policías adicionales por año. Hasta cerrar la brecha que existe.

Sánchez también cuestionó que, en su opinión, algunos representantes elegidos por Bogotá han priorizado otras regiones del país, lo que habría incidido en la reducción del pie de fuerza en la capital.

Postura frente a la regulación del cannabis

Durante la entrevista, el candidato fue consultado sobre los proyectos que buscan regular el cannabis de uso adulto en el Congreso.

Frente a este tema, manifestó que participará en el debate legislativo, pero dejó claro que no apoya la regulación del cannabis para uso adulto.

Llamado a bajar la polarización

Finalmente, Andrés Sánchez hizo un llamado a fortalecer el diálogo en el país y reducir la polarización política.

“El país está cansado de la pelea permanente. Se necesita una conversación pública con altura, donde el centro sean los ciudadanos y sus necesidades”, afirmó.