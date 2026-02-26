“Votaré La Gran Consulta, hay gente buena y capaz”: Horacio José Serpa, candidato al Senado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Horacio José Serpa, candidato al Senado por el Partido Liberal (#09), habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las elecciones presidenciales y legislativas, revelando que él votará en La Gran Consulta por Colombia, aunque no tiene definido por quién.

“Me parece que hay gente buena, capaz y decente. Están el doctor Luna, Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel, Paloma Valencia, en fin, hay gente que le ha servido mucho a este país”, aseguró.

Asimismo, sobre el panorama en las presidenciales, manifestó que ve “muy fuerte” al candidato Iván Cepeda, pero también a Aberlardo de la Esperilla.

Finalmente, manifestó que el Partido Liberal, del que su padre fue líder, perdió mucho protagonismo, al punto de no tener un candidato presidencial propio.

“La verdad es que el Partido Liberal ha perdido mucho espacio en la opinión colombiana. El partido se ha convertido en un grupo de parlamentarios con fuerza en la región, con estructura, pero desafortunadamente se ha desdibujado”, dijo.

