Procurador acepta la renuncia de la Regional del Magdalena

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aceptó la renuncia de Ana María Muelle Molinares, al frente de la Regional Magdalena, y ordenó la creación de un grupo especial para que investigue las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en esa sede del ente de control, hechas a través de medios de comunicación.

El jefe del Ministerio Público estará este jueves 16 de agosto en la ciudad de Santa Marta donde liderará la revisión de los procesos disciplinarios abiertos en los últimos meses, dispondrá las medidas que se requiera para hacer frente a los hechos denunciados, entre ellas la recaudación de pruebas y otras decisiones inmediatas.

Junto al Procurador viaja también Carmen Giovanna Restrepo Medina, delegada para la Fuerza Pública y la Policía Nacional, quien presidirá la comisión de investigación que indagará sobre los hechos denunciados.