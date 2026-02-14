Polémica entre alcaldes de Manizales y Palestina por venta de pólvora

En el arranque de la época de fin de año y cuyo ambiente empieza a sentirse desde noviembre, surge una polémica por la venta de pólvora.. Foto: Colprensa( Thot )

El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, dijo que hará una solicitud a su homóloga de Palestina, Beatriz Elena Gil Garavito, para que tome conciencia del mal que se le causa a la sociedad del departamento con la instalación de un puesto para la venta de pólvora en su municipio, específicamente en el sector de Santágueda.

En Manizales se unieron las diferentes dependencias de la alcaldía con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional, para realizar campañas de prevención frente al uso de la pólvora y hacer controles en las distintas comunas y el sector rural, con el fin de evitar que se presenten personas quemadas con estos elementos, especialmente niños.

"En materia de pólvora todo está por hacer y Colombia debe dar el paso para que no se registre ningún quemado en las fiestas de navidad y fin de año.

Pero mientras en Manizales, Chinchiná, Villamaría y Neira, perseguimos el uso de estos elementos y realizamos campañas educativas, en Palestina se hace venta legal de pólvora y se puede conseguir toda la que la gente necesite, y así es muy duro " puntualizó.

Por su parte la alcaldesa de Palestina indicó que se debe esperar porque todavía no se han presentado solicitudes para la venta de pólvora en su municipio, pero que en el momento de llegar alguna deberá ser muy bien analizada por el equipo jurídico de la alcaldía y determinar si se entregan o no los permisos.

Aclaró que este puesto de venta, que se instala en Santágueda, no es algo que surgió en su mandato, pues lleva muchos años en funcionamiento debido a que recibió los permisos correspondientes en administraciones anteriores.