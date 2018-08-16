Piden a empresas mineras generar más empleos en zona esmeraldera de Boyacá . Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

En su visita a la ciudad de Tunja, el alcalde de Muzo, Elín José Bohórquez, hizo un llamado a las empresas mineras para que se vincule a un mayor número de habitantes de ese municipio a dicho sector.

“Hay un llamado por parte de la comunidad en generar un acercamiento con las empresas mineras para darle la posibilidad de que se les vincule en estas empresas mineras y generar una dinámica económica distinta”, explicó Bohórquez.

Sostuvo que se solicitará a todas las empresas del sector minero y también las autoridades para que entre todos cumplan compromisos en el tema social y de seguridad. Sin embargo, reconoció los esfuerzos que vienen adelantando algunas empresas mineras de la región por generar empleo.