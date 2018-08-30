Mina “Las Camelias” de San Rafael, Antioquia, fue sometida a implosión controlada

La secretaría de minas, el batallón Pedro Nel Ospina, batallón energético vial # 4 y la policía nacional participaron, en las últimas horas, en la implosión de una mina ilegal en San Rafael, Antioquia.

Ese fue el mismo socavón en el que cuatro mineros estuvieron atrapados por más de 60 horas hace dos semanas en esa zona del Oriente del departamento.

La mina había sido cerrada en tres oportunidades y en cursaban en su contra varios procesos sancionatorios por afectación a fuentes hídricas y flora.

Cornaré señaló que este sería el segundo golpe a la minería ilegal este mes en el oriente del departamento.