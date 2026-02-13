El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petróleo venezolano es el seguro de Estados Unidos ante incertidumbre internacional, dice experto

Andrés Pierantoni, experto en geopolítica petrolera, conversó con 6AM W a propósito de la alianza política, energética y comercial de Estados Unidos y Venezuela luego de que Delcy Rodríguez asumiera el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

“Esto va, cuantitativamente, hacia un gran incremento en la producción en un tiempo corto. Cuando se habla del sector petrolero, los primeros mandos son bajos porque hay poca inversión”, dijo.

Dejó claro que la explotación de barriles de petróleo irá aumentando con el paso del tiempo y con el incremento de la inversión extranjera, pues se requiere personal y mantenimiento.

De esta manera, expresó que una de las razones de la Administración Trump de dejar a Delcy Rodríguez en el poder es porque necesitan a alguien que pueda mantener el orden y genere estabilidad en Venezuela para que la inversión en el país crezca.

Pieratoni mencionó que la meta de dicha alianza es llegar a los 5 millones de barriles de petróleo a 2030, por lo que el plan de Estados Unidos “no es improvisado”.

¿PDVSA se está desnacionalizando?

Negó que eso esté ocurriendo, asegurando que lo que está pasando es que se están actualizando al marco regulatorio de la mecánica internacional. “PDVSA sigue manteniendo su presencia”.

¿Cómo está el gasoducto que podría conectar a Colombia y Venezuela?

Aunque dijo que no tiene detalles del gasoducto, señaló que se deben realizar operaciones de mantenimiento que no deben tardar más de seis a ocho meses. “No debería ser un problema de largo plazo”.

¿Puede María Corina Machado gobernar en Venezuela?

El experto no ve probable que la líder opositora pueda gobernar en Venezuela, pues, según indicó, “el problema no es ella, sino a quién representa”.

“Viene de un golpe, de haber apoyado la victoria de Chávez porque creían que lo podían manejar”, finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: