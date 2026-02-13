Esto es un retroceso, no solo en EEUU sino en todo el planeta: Experto sobre regulación de emisiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó un dictamen de la era de Barack Obama basado en un hallazgo científico clave que sustenta todas las medidas federales para reducir los gases que contribuyen al calentamiento global.

El llamado “dictamen de peligro” de 2009 concluyó que una serie de gases de efecto invernadero representaban una amenaza para la salud pública. Era la base legal de los esfuerzos del gobierno federal para controlar las emisiones, especialmente de los vehículos.

La Casa Blanca calificó esta revocación como la “mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, afirmando que abarataría los automóviles y reduciría los costos para los fabricantes en US$2.400 por vehículo.

Los grupos ambientalistas afirman que la medida es, con mucho, el retroceso más significativo en materia de cambio climático que se ha realizado hasta la fecha y se disponen a impugnarla en los tribunales.

La decisión implica la derogación inmediata de los estándares federales de emisiones para vehículos, con el anuncio de una moratoria de dos años a las reglas que limitaban los gases contaminantes en autos y camionetas. El Departamento de Transporte, bajo la dirección de Sean Duffy, también trabaja en la flexibilización de normas sobre eficiencia de combustible, en respuesta a ventas más lentas de vehículos eléctricos y demandas de la industria automotriz para mantener la producción de modelos propulsados por gasolina.

En ese sentido, en el programa 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con Juan Declet Barreto, científico social experto en vulnerabilidad climática y justicia ambiental, para ver las implicaciones de esta revocatoria.

“Esto va a tener unas repercusiones muy negativas para el medio ambiente, para la salud humana, pero no creo que se pueda hablar de que ya no haya nada por hacer. Esta derogación de esta importante regulación es un capricho político y existe en repago de las contribuciones de campaña de la industria de los combustibles fósiles al presidente Trump”, dijo el experto.

Agregó que no podemos darnos el lujo de esperar a ver estos impactos manifestarse, la situación global climática, el incremento en los gases de invernadero, pero los efectos que ha tenido en desastres ambientales como huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales, olas de calor, siguen avanzando. Entonces, hacer este retroceso nos echa para atrás, no solamente a la gente que vivimos en Estados Unidos, sino al resto del planeta, porque las emisiones que se crean en los Estados Unidos y que no se regulen van a afectar al resto del planeta.

