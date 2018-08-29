Llaman a juicio a excontralor de Antioquia por presuntos hechos de corrupción

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al excontralor de Antioquia, Jorge Rojas Otálvaro, quien fungió en ese cargo entre 2008 y 2011, como presunto responsable de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisito legales, en concurso heterogéneo con prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.



La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la instalación de un software en la entidad que dirigía.



Al parecer, el convenio fue otorgado sin la respectiva licitación a un amigo de la infancia, quien habría creado una empresa 40 días antes de la adjudicación.



Los investigadores establecieron que el contrato tuvo 10 adiciones en el plazo y dos en dinero, porque la empresa escogida carecía de idoneidad para la ejecución de las obras previstas en el convenio.



También se determinó que para acreditar la experiencia, la empresa utilizó indebidamente y sin autorización las hojas de vida de ingenieros expertos de otras compañías.