Juez ordena frenar construcción de viviendas en cercanías a la reserva natural Río Blanco

De acuerdo con las medidas adoptadas por el Juez octavo administrativo de Manizales se ordenó frenar la construcción de la ciudadela Tierra Viva en la misma ciudad, ubicada en la vereda La Aurora, en zona aledaña a la reserva de Río Blanco, obra que está en manos de la Constructora Felipe Calderón (CFC) y Vélez Uribe Ingeniería.

El juzgado decretó la medida cautelar de suspensión provisional de la obra, en respuesta a las acciones legales interpuestas por el bufete de abogados de Jaime Granados, el cual estaba interesado en impedir la construcción urbanística en esa zona de Manizales porque podría causar daños severos e irreversibles a la reserva Río Blanco.

El pasado 11 de julio de 2018 el bufete de abogados mediante un comunicado advirtió sobre el “aceleramiento excepcional” de las obras en la reserva ante la posibilidad de que un juez de la república pudiera dar la orden de suspender los trabajos como una medida cautelar.

Según la sentencia emitida por el juzgado, la decisión del juez se basa en el principio de precaución y se ajusta a lo señalado por la Corte Constitucional en cuanto a que exista peligro de daño al medio ambiente, que este sea grave o irreversible, que exista un principio de certeza científica así no sea absoluta, entre otros. Asimismo, la sentencia advierte que el sector de La Aurora es una zona rural y no de expansión urbana.

Esta decisión del juez es de inmediato y obligatorio cumplimiento, lo que significa que para la constructora no cabe ningún recurso sobre este fallo que es de carácter provisional mientras haya una sentencia definitiva que afirme si la biociudadela Tierra Viva finalmente se pueda construir o no en esos lotes.

Por su parte, la constructora CFC emitió un comunicado en el que informa que respetará y acatará el fallo del juez. Desde mañana 28 de agosto de 2018 se suspenderán las obras del proyecto Alegra, el cual hace parte de la biociudadela Tierra Viva. A su vez, la constructora planea acudir a las instancias legales necesarias en busca de suspender los efectos de la medida cautelar para poder continuar con las obras.

En cuanto a las personas que han invertido en la adquisición de los predios pertenecientes al proyecto de la biociudadela, la constructora les informó que su dinero está consignado en una fiducia, dónde está resguardado, además se asegura que solo han gastado en las inversiones para los avances actuales de la obra.