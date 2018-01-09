Gobierno evaluará propuesta de Antioquia sobre la reducción de peajes en el Urabá

Luego de un consejo de seguridad en el que estuvieron presentes representantes del Ministerio del Interior, Transporte, Defensa, el Invías, la Gobernación de Antioquia y los alcaldes de las localidades afectadas por los disturbios presentados la semana anterior, tras la puesta en funcionamiento de dos de los tres peajes instalados en el Urabá, para financiar las obras de la autopista Transversal de las Américas.

Desde el Gobierno Nacional, según explicó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se comprometieron a analizar las propuestas planteadas por el mandatario paisa, donde se destaca reducir de tres a uno el número de peajes a instalar en la región. Una propuesta que será analizada durante las próximas semanas, para analizar su viabilidad y la ubicación del mismo, en caso tal de ser aprobada dicha propuesta.

A la zona se envió un grupo de 20 investigadores quienes están encargados de recolectar el material probatorio que facilite la judicialización de las personas responsables de estos hechos vandálicos.

A la fecha, según el gobernador Pérez Gutiérrez, hay unas 34 personas detenidos por los actos y se espera que tanto la Fiscalía como los organismos de seguridad puedan judicializar a los culpables de haber agredido 3 alcaldías, como la de Chigorodó que quedó inservible, según acota el mandatario.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aclaró que aún no se tiene aún información puntual correspondiente a si el crimen organizado estaría detrás de estos hechos. Lo que sí se hará, por el momento y por iniciativa del funcionario del orden nacional, será crear una comisión inicial donde estarán los 4 alcaldes, con la compañía del señor Obispo de Urabá, para ver cómo se vinculan a los actores y así poder ir solucionando las dificultades y no renunciar a la infraestructura vial en la región.