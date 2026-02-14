Gobernador del Cauca nombró al nuevo alcalde encargado para Popayán

El alcalde encargado de Popayán será Juan Pablo Matta Casas, actual secretario de Hacienda del departamento. Foto: Getty Images( Thot )

El gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, realizó el nombramiento del nuevo alcalde encargado de Popayán, luego que la Procuraduría General de la Nación dejara en firme la suspensión por once meses contra el alcalde electo César Cristian Gómez Castro.

Cabe recordar que la suspensión se da por supuestas irregularidades en la celebración y ejecución de un convenio de asociación con la fundación ‘La Tortuga Triste’ por valor de 176 millones de pesos.

El alcalde encargado será Juan Pablo Matta Casas, actual secretario de Hacienda del departamento, así mismo se desempeña como gerente encargado de Indeportes Cauca.

Matta Casas se ha desempeñado como gerente de la Industria Licorera del Cauca, jefe de seguridad de Popayán, y fue candidato a la Cámara de Representantes del Cauca en el año 2013, pero no le alcanzó la votación para ocupar una curul en el congreso.

Cabe recordar que Matta Casas estará como alcalde encargado hasta que el gobernador del Cauca elija un alcalde provisional, que debe salir de la terna presentada por el partido Alianza Verde, MAIS y ASI, partidos políticos que avalaron la candidatura de César Cristian Gómez Castro.