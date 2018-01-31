Funcionarios de la alcaldía de Santa Marta renuncian para hacerle campaña a Caicedo. Foto:( Thot )

De manera sorpresiva en las últimas horas 10 altos funcionarios de la alcaldía de Santa Marta, presentaron ante el alcalde Rafael Martínez la renuncia irrevocable a sus cargos, para sumarse a la campaña del ex alcalde y ahora candidato presidencial; Carlos Caicedo Omar.

En la primera semana del mes de enero, cuatro de estos funcionarios habían anunciado que darían un paso al costado en la administración distrital, sin embargo sólo hasta la fecha se confirmó que Martínez aceptó la renuncia de más de la mitad de su gabinete.

Los que se van

- Jaime Avendaño, director del departamento administrativo de sostenibilidad ambiental DADSA.

- Blanca Rosa Fernández, secretaria de salud distrital.

- Isis Navarro, gerente de la Umata.

- Francisco García Rentería, secretario de Planeación Distrital.

- Eduardo Brito, jefe oficina de Comunicaciones.

- Virna Johnson, directora del Sistema Estratégico de Transporte, SETP.

- Hideraldo Espinoza, director del Instituto de Deporte.

- Aura Herrera, directora del Instituto de Turismo.

- Ignacio Hadechybi, jefe Oficina de Control Interno.

- Fabián Bolaños, jefe Oficina de Tecnología de la Información.

Esta renuncia masiva y "voluntaria" como se anunció en la invitación, se da a poco menos de dos meses de la consulta interpartidista en la que el exalcalde Caicedo se mide con Gustavo Petro el próximo 11 de marzo.