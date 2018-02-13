Este miércoles se habilitarían estaciones del Metro afectadas por daño en una catenaria. Foto: Cortesía Metro de Medellín( Thot )

Desde las 3:00 pm de este martes 13 de febrero, el Metro de Medellín restringió la operación comercial en seis estaciones de la zona sur de la línea A, debido a una afectación en una catenaria que conllevó a que los trenes perdieran la energía de tracción.

El gerente del Metro, Tomás Andrés Elejalde Escobar, reveló que desde ese momento se activaron los protocolos de contingencia y reparación. Y que actualmente, el servicio solo se presta entre las estaciones Niquía y San Antonio, en ambos sentidos. Así mismo, fue habilitado el ingreso gratuito para el tramo La Estrella – Envigado y Envigado – La Estrella, con el propósito de acercar a los viajeros.

De manera paralela, fue declarada la libertad de rutas de los buses públicos integrados, por parte del Área Metropolitana, para así facilitar el transporte de las personas desde y hacia la estación San Antonio, en el centro de la ciudad.

Desde el Metro de Medellín fueron enfáticos en que no hay ningún tipo de relación, por el momento, entre las dos suspensiones del servicio que se presentaron en la mañana del martes, también por fallas técnicas, en la zona norte de la Línea A y la que se registra a esta hora en el sur Medellín.

Se estima que el servicio solo será habilitado en las estaciones Alpujarra, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala y Ayurá, mañana a las 4:30am, pues es un daño extenso y las condiciones meteorológicas complican las labores de reparación, en la que participan 25 personas, entre ingenieros y técnicos.

El gerente Tomás Elejalde fue enfático en que no ha habido irregularidades en el proceso de mantenimiento, que se hace de manera diaria y para el cual se importó desde Austria, hace 6 meses una maquinaria nueva.

Así mismo, reveló que se verificaron las bitácoras de mantenimiento y no se encontró ninguna irregularidad. De igual forma, se “descarta que hubiese desprendimiento de elementos en la zona. Solo resta por verificar una influencia exógena. Se puede confirmar que el Valle del Aburrá presenta uno de los niveles de caída de rayos más altos del mundo, pero el Metro ha estado protegido frente a este fenómeno”.

Por el momento, según el gerente del Metro, “hay que descartar que no tengamos acumulaciones mecánicas de daños que no son visibles en las inspecciones. Los aisladores son de porcelana y una fisura en esta pieza de porcelana no es visible en la inspección que se hace entre las 12 de la noche y las 4:00am. En ese caso, habría que hacer un refuerzo permanente”.

Finalmente, el funcionario recordó que en días pasados, en el sur del Valle del Aburrá, se encontraron unos aisladores destruidos por una descarga eléctrica. Por ello, más tarde, una vez se supere la emergencia, se verificará si hay algún tipo de descarga eléctrica que haya podido afectar la operatividad.

Pico y Placa

La medida del Pico y Placa que aplicaba para hoy, de 5:30 a 7:00pm fue suspendida por la Secretaría de Movilidad, ante la contingencia presentada con el Metro de Medellín.

Rutas integradas

Los usuarios del Metro que llegan a la estación San Antonio con sentido sur, pueden conectarse con sus destinos de la siguiente manera.

* Hacia Envigado y Sabaneta: Pueden tomar las rutas desde el Parque San Antonio.

* Hacia La Estrella, Itagüí y San Antonio de Prado: Pueden tomar las rutas desde el Parque San Antonio, la Minorista y Los Huesos.

* Hacia Caldas: Puede acceder a las rutas desde San Juan y la Avenida Oriental.

Los usuarios también pueden tomar el servicio de transporte público en los paraderos habituales de las rutas metropolitanas.