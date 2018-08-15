Este jueves será el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Popayán

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán recordó que este jueves 16 de agosto se llevará a cabo el Día del Peatón, el Ciclista y el Medio Ambiente, y será prohibida la circulación y parqueo de vehículos particulares y motocicletas.

La jornada será desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, y el decreto prohíbe la circulación y parqueo en las vías públicas de vehículos particulares automotores y motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos.

Algunos de los automotores que si pueden circular:

Vehículos de transporte público municipal e intermunicipal, vehículos adoptados para el transporte de personal en situación de discapacidad o situación médica especial certificada, automotores con permiso de Pico y Placa expedido por la Secretaría de Tránsito, así como vehículos destinados al transporte de personas con medidas de protección. No aplica para acompañantes.

Transporte de servicios de mensajería, escolar, domiciliarios, seguridad, empresas de servicios públicos, organismos de socorro, en ejercicio periodístico (un vehículo por medio de comunicación), entre otros.

Asimismo, estarán exentas de la medida, las vías que rodean la ciudad y que permiten el paso interdepartamental como: la variante de Popayán, la circunvalar que conecta al departamento del Cauca con el Huila y la vía al municipio de El Tambo.

Como sanción a estas medidas se impondrá la multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y demás normas concordantes.

La secretaria de Gobierno de Popayán, Alba Lucía Otero, dijo que, en articulación con el Ejército y la Policía, se brindarán todas las garantías en el tema de seguridad tanto de propios y visitantes de ciudades como Pasto, Ibagué, Bogotá, Medellín, Cali al igual que otros países como Argentina y Ecuador.