14 feb 2026 Actualizado 10:49

En una clínica permanece concejal de Panqueba, Boyacá tras ser agredida

La agresión se habría cometido con arma blanca.

Caracol Radio

Tunja

Las autoridades en el departamento de Boyacá investigan el intento de homicidio de una concejal en el municipio de Panqueba

Se trata de Cecilia Nieto Velandia quien al parecer recibió varias agresiones con arma blanca y en el que aparecer estaría implicado su compañero sentimental.

Se precisó que debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser trasladad a la clínica Medilaser de Tunja donde recibe atención médica

