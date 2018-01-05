Definen lista única de precios en playas de Santa Marta

Con esta medida buscan evitar abusos y especulación en la venta de productos y servicios turísticos.. Foto: Cortesía/Prorodadero( Thot )

En el arranque de la temporada turística de inicio de año en Santa Marta, el Instituto de Turismo Distrital concertó con los operadores de servicios turísticos una lista de precios oficial para los productos que se comercializan en la playa.

Desde el alquiler de carpas, las sillas plásticas, el servicio de baños el transporte hasta el Acuario y Playa Blanca; hasta el valor de las gaseosas y el coco loco quedaron definidos por el comité de precios.

La Promotora Turística ProRodadero empezó la difusión de esta lista que le permite tanto al residente como visitante identificar de manera sencilla el valor que debe cancelar por los servicios que se prestan en cada una de las playas del distrito de Santa Marta.

Esta tabla de precios, que se estableció a través de la Circular 011 de la alcaldía distrital, se define además la cantidad de producto permitida para comercialización a fin de evitar el monopolio del mercado y con esto la manipulación en los precios que estableció El Comité de Precios Distritales y los diferentes gremios que prestan servicios turísticos informales en el Distrito de Santa Marta.