Contraloría de Antioquia rechaza que empleados de EPM se hayan sometido al polígrafo . Foto: Colprensa( Thot )

El contralor General (e) de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, rechazó que los funcionarios de EPM se sometieran a la prueba del polígrafo para identificar al responsable de las filtraciones de información sensible para la compañía a concejales y medios de comunicación en el departamento.

El encargado del ministerio público aseguró que es una práctica que “no es sano para la compañía y una humillación para los empleados”.

De comprobarse que la contraloría está incluida en esa supuesta lista negra que denunció en días pasados la gobernación de Antioquia podría considerarse como “una obstrucción a la labor que hacen los organismos de control” consideró el funcionario Naranjo.

Advierte que aunque no les han llegado las pruebas que comprobarían esas denuncias, están atentos a ellas para adelantar una investigación por el actuar de EPM.