Comunidad LGBTI exige disculpa pública del Secretario de Gobierno de Santa Marta

Por otra parte el Secretario de Gobierno de Santa Marta, Adolfo Bula afirma que no se ha discriminado de ninguna forma a la comunidad LGBTI y que se les ha apoyado en los eventos culturales que realiz. Foto: Getty Images

Luego del episodio presentado el pasado fin de semana en el Parque de los Novios en Santa Marta donde voceros del movimiento LGTBI de Santa Marta, discuten con el secretario de gobierno de la ciudad y cuyo registro circula a través de las redes sociales, los protagonistas hablaron en La W para aclarar lo ocurrido.

En primer lugar, el secretario de gobierno de la capital del Magdalena, Adolfo Bula, aclaró que no se encontraba en condiciones de embiaguez, aduciendo una condición médica que le impide la ingesta de licores, buscando rechazar los señalamientos en su contra.

“Por mi condición de salud tengo restricción médica para consumir tragos”, lo único líquido que yo puedo consumir es agua", Bula.

Señaló que llegó al lugar de los hechos por solicitud de vecinos de la zona, donde se adelantaba un evento de la comunidad LGTBI de Santa Marta, aduciendo que dicho evento estaba exediendo los límites de ruido permitidos en el código de policía.

Señaló que los reclamos presentados en el video y en la entrevista responden a intereses políticos del señor Sócrates Velásquez, y que es falsa la acusación sobre el incumplimiento de la política pública LGTBI de la ciudad, afirmando que el grupo con queiens tuvo el enfrentamiento no representan al 100% de dicha minoría en la ciudad.

A su vez, Bula dijo que él está obligado a conceder los permisos que se requieran, siempre y cuando respondan a los requisitos necesarios para dicha solicitud.

Para Sócrates Velásquez, lider LGTBI de Santa Marta, los hechos se presentaron porque Bula "llegó de una forma agresiva". y señalando que dicha actividad no tenías los permisos concedidos por él, y calificando el evento como una represalia política.

"Dice que nos iba a cerrar el evento por los altos decibeles, el no es el encargado de ese procedimiento", denunció el lider de la población homosexual, quien a su vez señaló que sentía que se estaban vulnerando los derechos de la población que él representa, a la vez que acusó a la Alcaldía de hacer caso omiso y desconocer la normativa vigente en materia de inclusión y trato con la comunidad LGTBI.

"Estamos exigiendo que el alcalde se pronuncie pidiendo excusas a la población LGTBI", señaló, a la vez que afirmó que lo ocurrido se resume en un intento de invisibilizarlo debido a intereses políticos.

