Cierran centro de salud del norte de Bucaramanga por ataque de un paciente. Foto: Kendy Jaimes( Thot )

Un paciente que frecuenta el centro de salud del barrio la Independencia en el norte de Bucaramanga, agredió al personal médico e incluso afectó parte de la infraestructura de este centro, lo que obligó al cierre indefinido del lugar.

Según Juan Eduardo Duran Duran, gerente del Instituto de Salud de Bucaramanga, este hombre también fue agresivo con el personal del hospital del Norte.

“Es un paciente que agredió al personal médico y los amenazaba con una jeringa que decía tener una enfermedad infecto contagiosa, por lo que nos tocó tomar ladecisión de cerrar inmediatamente el centro y ordenar el evacuación de todo el personal de inmediato”, aseguró el gerente.

El gerente, también hizo un llamado a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto, porque este hombre fue liberado a las pocas horas que haber cometido la agresión.