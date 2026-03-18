Fotoperiodista que encontró y reportó la bomba en zona de frontera revela detalles del hallazgo

El hallazgo de una bomba en territorio colombiano desató tensiones entre Colombia y Ecuador, en medio de denuncias cruzadas sobre posibles operaciones en la zona fronteriza. El artefacto fue encontrado por el fotoperiodista colombiano Federico Ríos, quien documentó el hecho durante un recorrido en la zona. Las imágenes y el reporte, fueron publicados posteriormente en un artículo de The New York Times, lo que dio visibilidad internacional al caso y abrió el debate sobre el origen del explosivo.

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El fotoperiodista colombiano Federico Ríos es reconocido por su trabajo documentando el conflicto armado, el narcotráfico y las dinámicas sociales en regiones apartadas de Colombia. Su labor ha sido publicada en medios internacionales como The New York Times y se caracteriza por el acceso directo a territorios de difícil cobertura, donde retrata la vida cotidiana en contextos de violencia y abandono estatal.

En ese contexto, su hallazgo de la bomba en zona fronteriza se convirtió en un punto clave dentro de la actual tensión entre Colombia y Ecuador. La difusión de las imágenes no solo activó reacciones oficiales de ambos gobiernos, sino que también intensificó el debate sobre la presencia de actores armados y el manejo de operaciones militares en la frontera, una región históricamente marcada por la complejidad del conflicto y la cooperación bilateral en seguridad.

En el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, el fotoperiodista indicó que: “Cuando llegamos al lugar encontramos esta bomba, hablamos con los campesinos, una niña de 13 años fue la que nos contó cómo ella vio cuando uno de los aviones soltó la bomba, y ella, presa del terror, tuvo que salir corriendo hacia su casa, y la bomba cayó, pero no detonó”, dijo el fotoperiodista.

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Según el testimonio que él tiene es que la bomba cayó el 03 de marzo, comentó que avisaron al gobierno colombiano para que tomaran medidas porque lo más importante es proteger la vida de las familias que viven allí cerca.

¿La bomba pude haber estado allí desde hace tiempo?

Ante esta pregunta el fotoperiodista indicó que como se puede apreciar en las fotos, el cráter que genera la bomba se ve reciente: “Yo no tengo ningún argumento sólido para pensar que la bomba fue arrojada en otra fecha, sino el 3 de marzo cuando la gente local la vio caer, yo vi el cráter fresco, vi la cola fresca, veo la gente que está muy nerviosa y yo creo que no estarían tan nerviosos con una bomba que llevé ahí bastante tiempo”, aseguró.

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