¿Qué es el cine sensorial y para qué sirve? Psicóloga Carla Muñoz explica
La experta explicó en 6AM W que sirve como terapia emocional para romper patrones y sanar desde los sentidos.
¿Qué es el cine sensorial y para qué sirve? Psicóloga Carla Muñoz explica
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Una nueva propuesta terapéutica llega a Cali combinando psicología y experiencias inmersivas: el cine sensorial. La psicóloga Carla Muñoz explicó en entrevista con Julio Sánchez Cristo, que este formato busca que las personas dejen de ser espectadoras de su vida y comiencen a cuestionarse desde sus emociones y sentidos.
Se trata de una experiencia de tres horas que mezcla estímulos visuales, sonidos, aromas y ejercicios introspectivos para abordar patrones emocionales repetitivos.
¿Qué es el cine sensorial y cómo funciona?
A diferencia del cine tradicional, en esta experiencia no se proyecta una película para observar, sino que cada asistente se convierte en protagonista de su propio proceso.
“La invitación es verte a vos mismo, empezar a mirar hacia adentro”.
El espacio simula una función de cine: los asistentes llegan, se sientan y atraviesan diferentes “escenas” diseñadas para activar emociones, recuerdos y reflexiones personales.
Terapia emocional: romper patrones que se repiten
El eje central de la experiencia es trabajar lo que desde el psicoanálisis se conoce como compulsión a la repetición.
Según explicó Carla Muñoz, muchas personas viven ciclos que se repiten en relaciones, trabajos o decisiones:
“La gente no se cansa de lo que hace, sino de lo que repite”.
El objetivo es que los participantes identifiquen esos patrones y entiendan por qué permanecen en situaciones que les generan malestar.
Estimulación de los sentidos: clave del proceso
Uno de los aspectos más innovadores del cine sensorial es el uso de estímulos sensoriales para activar la memoria emocional.
Durante la experiencia se trabajan:
- Aromas que evocan recuerdos
- Sonidos que conectan con emociones
- Imágenes que generan reflexión
- Sensaciones físicas que invitan a la introspección
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...