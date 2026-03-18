“Guerra contra Irán ocurrió porque han amenazado por años con destruir Occidente”: Itamar Yaar

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“Guerra contra Irán ocurrió porque ha amenazado por años con destruir Occidente”: Itamar Yaar

El coronel (en la reserva) Itamar Yaar, ex subdirector del Consejo de Seguridad Nacional y director ejecutivo de Comandantes por la Seguridad de Israel, estuvo en entrevista con Julio Sánchez Cristo y se refirió a la guerra de Irán.

Yaar fue enfático en señalar que el origen del conflicto no es reciente. Según explicó, Irán ha mantenido durante años una postura hostil hacia Occidente.

“La guerra contra Irán ocurrió porque ha amenazado por años con destruir Occidente”.

El coronel (en la reserva) aseguró que, aunque el discurso iraní suele centrarse en Israel, el objetivo va más allá.

“Israel es solo una excusa en su camino hacia Europa y otros lugares”.

Irán no tiene bomba nuclear, pero “está cerca”

Uno de los puntos más sensibles es el desarrollo nuclear iraní. Yaar aseguró que, aunque Irán aún no posee armas nucleares, están tratando de tener uranio.

“Han hecho casi todo para alcanzarla en poco tiempo”.

Además, advirtió sobre la existencia de material nuclear listo para uso militar: “Los 400 kilos de uranio no son para energía civil, se usan solo en bombas nucleares”.

Según explicó, este material estaría oculto y podría ser utilizado una vez finalice el conflicto.

Ataques no cambiarán el régimen iraní

El coronel también descartó que los bombardeos logren un cambio inmediato de régimen en Irán. “No pueden cambiar un régimen atacando desde el aire”.

Sin embargo, explicó que la estrategia busca debilitar al sistema desde adentro y generar presión sobre quienes toman decisiones.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: