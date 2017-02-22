Carnaval S.A. prepara amonestación a mujeres trans por comportamiento en Guacherna

Una comunicación dirigida a Carla Celia, directora de Carnaval S.A. y que fue emitida por un líder cultural de la ciudad de Barranquilla, presentó una queja contra un grupo de mujeres trans por su comportamiento y su atuendo.

A propósito del hecho, Celia manifestó en La W que aún no han sido identificadas dichas personas, pero que las autoridades se encuentran trabajando para encontrarlos, al mismo tiempo que preparan una amonestación en su contra por estos hechos.

Por otra parte, Heriberto Mejía, líder LGBT, asesor de Caribe Afirmativo y quien hace parte de la organización del Carnaval Gay en Barranquilla, manifestó que estas personas no pertenecen a la comitiva que participó dentro del desfile de la Guacherna Esthercita Forero.

“Estamos de acuerdo que deben ir todos disfrazados, eso no es discutible. Lo que no entendemos aún es por qué atribuyen a la corporación malos comportamientos, cuando personas ajenas a nosotros se incluyen en la comitiva. Eso se sale de nuestras fuerzas, de nuestra responsabilidad, eso le corresponde al staff, al 911, al grupo de apoyo de Carnaval S.A, o a la Policía cuando una persona está fuera de control”, puntualizó.

Mejía también aseguró que está en completo desacuerdo con que dentro de los desfiles haya personas con este tipo de comportamientos: “Si dicen que hay personas que mostraron sus genitales, pues nos gustaría saber quiénes fueron. Insisto, en ese comportamiento estamos en completo desacuerdo (…) invitamos a los organizadores del carnaval y a las personas encargadas de la seguridad que retiren a estas personas porque no debería ser así. Ojala la gente entienda que el Carnaval esta para otras discusiones, como para buscar un lugar digno para el Carnaval, que no estemos de aquí para allá en cualquier cancha, o bajarle los precios a las sillas para que la gente pueda asistir, esas deberían ser las polémicas”.