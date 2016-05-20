Caldas: levantan huelga de hambre en la cárcel Doña Juana

Se levantó la huelga de hambre que sostenían 300 internos de la cárcel Doña Juana del municipio de La Dorada (Caldas), por la mala prestación en el servicio de salud y entrega de medicamentos. Esta huelga se desarrolló desde el pasado 30 de abril.

Durante estos días 19 internos se cosieron la boca en señal de protesta por los malos manejos que se estarían desarrollando dentro del centro penitenciario.

Según la Personería del municipio de La Dorada se logró contratar la red prestadora de salud con el hospital San Félix y con una institución de tercer nivel de Manizales. En cuanto a la distribución de medicamentos se contrató el suministro con Cafam. Adicional a ello se contratarán a cuatro médicos para prestar la atención a los internos.

Dentro de las soluciones que se les dieron a los internos está que se aumentó el horario de visitas familiares de 45 a 90 minutos, y a su vez se tendrá un mejoramiento en la señal de televisión con canales locales, regionales y nacionales.