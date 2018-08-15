Avanza día sin carro y sin moto en Duitama

Las autoridades permiten la movilidad por las vías de carácter nacional para no entorpecer el paso de los viajeros . Foto: La W.( Thot )

Una estación móvil de Corporación Autónoma de Boyacá tomó muestras de monóxido de carbono para hacer la respectiva comparación con la jornada de este miércoles.

Se precisó que vehículos, como furgones y motocicletas que trabajan en empresas de distribución podrán circular durante esta jornada siempre y cuando porten los distintivos y logos de las empresas.

“También lo podrán hacer los vehículos de emergencia y socorro como: bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército, y otros”, explicó Ángela Consuelo Rivera Tamayo, secretaria de Tránsito de Duitama.

Las autoridades permiten la movilidad por las vías de carácter nacional para no entorpecer el paso de los viajeros que tienen como origen o destino otros municipios diferentes a Duitama.

Por su parte la Secretaría de Industria, Comercio y Turismo dispondrá de bicicletas para su préstamo gratuito por lo que estarán en plaza de los Libertadores y en la glorieta de San José.