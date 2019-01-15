Atores tradicionales de la ilegalidad y criminalidad se están reactivando: Adolfo Bula
El secretario de Gobierno de Santa Marta aclaró que ya se han hecho varios operativos e incautaciones de droga para resolver definitivamente esta situación.
07:56
Los grupos criminales están haciendo extorsiones a los ciudadanos con el propósito de financiar sus organizaciones . Foto: Getty Images