Relacionan a la firma Brigard & Urrutia con la compra de tierras baldías
El senador Jorge Robledo denunció que la firma de la que hizo parte el embajador Carlos Urrutia habría orientado la compra ilegal de tierras a campesinos por parte de un ingenio.
El senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, denunció en www.wradio.com.co que la reconocida firma de abogados Brigard & Urrutia, de la que hizo parte el actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, habría orientado la compra ilegal de unas tierras adjudicadas a campesinos por parte de un Ingenio.
Según Robledo, antes de 1997 se crearon 27 sociedades anónimas a las que el Ingenio Riopaila les prestó 40.000 millones de pesos para comprar 40.000 hectáreas en los Llanos Orientales.
Esas Sociedades por Acciones Simplificada posteriormente se convierten en cinco empresas españolas para luego ser una Holding en Luxemburgo, conocido por ser un paraíso fiscal, lo cual se podría considerar como una evasión de impuestos.
Robledo dijo que la firma Brigard & Urrutia fue la que orientó el negocio de la compra de las tierras. “Estamos ante un hecho escandaloso que la comete la firma de la que hizo parte el embajador en Washington”, señaló.
Este es el comunicado emitido por el embajador de Colombia en Washington
En relación con las declaraciones del senador Jorge Enrique Robledo divulgadas ayer, Carlos Urrutia Valenzuela, Embajador de Colombia en Washington,
Informa:
1. Para asumir el cargo de Embajador en Washington, Carlos Urrutia vendió las acciones que le pertenecían en la firma Brigard & Urrutia Abogados y hoy no tiene participación alguna en dicha firma.
2. Carlos Urrutia no es propietario, directa ni indirectamente, de predios ubicados en El Vichada, y no tiene intereses en, ni es beneficiario de, negocios que de cualquier manera recaigan sobre predios que sean o hayan tenido la condición de tierras baldías.
3. Carlos Urrutia no ha ejercido ni intentado ejercer influencia o presión alguna, ni ha adelantado gestiones de ninguna naturaleza en relación con el proyecto de ley sobre terrenos baldíos que cursa en el Congreso de la República.
Washington, D.C., Junio 6 de 2013.
