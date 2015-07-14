Procurador pide anular fallo que le prohíbe imponerse sobre el matrimonio homosexual

El Procurador también afirma que con esa circular no se pretendía “instar” a los jueces y notarios a objetar en conciencia, "sino que lo único que se dice al respecto es que se debe respetar ese derecho -consagrado en el artículo 18 de la Constitución- a los funcionarios que consideren que sus convicciones más profundas están siendo lesionadas cuando se les exige actuar de determinada manera".