Procurador pide anular fallo que le prohíbe imponerse sobre el matrimonio homosexual
Ordóñez alega que dicha sentencia viola su derecho al debido proceso, ya que indica que directrices de la Procuraduría podrían afectar la imparcialidad de jueces.
El Procurador también afirma que con esa circular no se pretendía “instar” a los jueces y notarios a objetar en conciencia, "sino que lo único que se dice al respecto es que se debe respetar ese derecho -consagrado en el artículo 18 de la Constitución- a los funcionarios que consideren que sus convicciones más profundas están siendo lesionadas cuando se les exige actuar de determinada manera".