Niegan libertad a excongresista Dilian Francisca Toro
La decision fue proferida por el despacho del vicefiscal, Jorge Perdomo, luego de la solicitud presentada por la defensa de la exsenadora investigada por lavado de activos.
El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres, negó la solicitud de libertad pedida por la excongresista, Dilian Francisca Toro, inculpada de lavado de activos por la adquisición de predios que habrían sido propiedad de narcotraficantes.
La decisión en segunda instancia, ratificó la decisión proferida por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de medida de aseguramiento.
Toro se encuentra recluida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá, luego de haber renunciado el 18 de febrero de 2013 a su curul como senadora.
Un juez fijará hora y fecha para iniciar el juicio donde se le imputará el cargo por haber adquirido sistemáticamente predios como las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle), que presuntamente tendrían como dueños originales a miembros del Cartel de Cali.