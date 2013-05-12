Niegan libertad a excongresista Dilian Francisca Toro

El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres, negó la solicitud de libertad pedida por la excongresista, Dilian Francisca Toro, inculpada de lavado de activos por la adquisición de predios que habrían sido propiedad de narcotraficantes.

La decisión en segunda instancia, ratificó la decisión proferida por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de medida de aseguramiento.

Toro se encuentra recluida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá, luego de haber renunciado el 18 de febrero de 2013 a su curul como senadora.