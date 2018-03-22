Las investigaciones tras la Jornada Anticorrupción en Yopal

Néstor Humberto Martínez encabezó la sesión y escuchó las denuncias de 32 casanareños sobre presuntos hechos de corrupción. Foto: Colprensa( Thot )

Así como se hizo hace un año en el departamento de Córdoba, se registró la primera jornada anticorrupción de 2018.

Más de 200 personas asistieron y se concentraron en el auditorio de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano – Unitrópico, en Yopal (Casanare).

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, encabezó la sesión y escuchó las denuncias de 32 casanareños sobre presuntos hechos de corrupción que han puesto en riesgo los recursos públicos y el cubrimiento de las necesidades básicas del departamento.

En total se recibieron 65 registros de información, que corresponden a los siguientes ejes temáticos directamente relacionados con delitos contra la administración pública:

Administración de justicia

Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Delitos electorales

Medio ambiente

Proyectos de vivienda

Obras de infraestructura pública

Transporte

Saneamiento básico

Salud

Alimentación Adulto Mayor

De los anteriores, la Fiscalía General de la Nación, articulando la Dirección Seccional de Casanare y la Dirección de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, priorizó las siguientes investigaciones para una primera fase que deberá concluir a más tardar el próximo 20 de junio de 2018.