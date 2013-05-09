La W revela grabación sobre presunta extorsión de exabogado de Emilio Tapia
Esta grabación junto con otros documentos, fueron entregados a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación para su evaluación.
www.wradio.com.co tiene en su poder una grabación que fue entregada el pasado miércoles ocho de mayo a la Fiscalía General de la Nación, en la que Emilio Tapia, a través de uno de sus abogados, estaría pidiendo dinero para que un testigo del ente acusador que está a la espera de la aprobación de un principio de oportunidad, no los relacione con el "carrusel de contratos" en Bogotá.
La reunión se habría llevado a cabo en las oficinas del abogado Luis Ignacio Lyons a la que acudió José Antonio Bonnet. En el encuentro se habló de un dinero que debían entregar para no ser vinculados con las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el denominado carrusel.
Igualmente, en la grabación se habla de la vinculación de personas que al parecer no cumplieron con los compromisos adquiridos con Emilio Tapia.
El audio fue editado en partes de la conversación en las que no se habla del tema de la contratación.
