Fiscalía investiga pérdida de documentos donde estaría indagado un exempleado de Bavaria

Un exsecretario general de esta empresa sería el responsable de la presunta desaparición de los documentos, el pasado lunes 6 de mayo de 2013.

Foto: eltiempo.com

Foto: eltiempo.com(Thot)

La investigación la adelanta la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades en el manejo de información sobre accionistas de Bavaria.

La documentación desapareció el pasado lunes 6 de mayo de 2013, de la sede de la Fiscalía localizada en la carrera 33 con calle 18, hecho que llevó a la fiscal que adelanta la indagación, a interponer denuncia penal, para establecer los autores materiales de la sustracción de esta documentación.

La fiscal del caso avanza los trámites para la reconstrucción del proceso, pero fuentes de la Fiscalía indicaron, que los documentos hurtados no afectan la indagación.

La www.wradio.com.co conoció, que las cámaras de vigilancia que se encuentran en esta Fiscalía, no están operando desde hace varios años, y que insistentemente, la Dirección Nacional de la Fiscalía le ha solicitado a la parte administrativa, asignar los recursos para el mantenimiento de la puesta en marcha de dichos elementos electrónicos, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.

Caracol Radio
